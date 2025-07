Distico enocritico di Carlo Macchi su HoneyGourMet, bollicine di miele!

Non di solo vino vive l’uomo e così eccovi un non vino. Tranquilli, non è dealcolato ma nasce dal miele. La prima cosa che mi ha colpito non è tanto il fine profumo di miele ma la finezza della bollicina, la sua cremosità e persistenza, raggiunta dopo 30 mesi di affinamento in legno e in bottiglia.

