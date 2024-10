Distico enocritico di Carlo Macchi su Il Bianco 2022 Toscana IGT Poderi Boscarelli.

Poderi Boscarelli è famoso per i rossi ma questo bianco, specie se bevuto non freddo, è “tanta, ma tanta roba!”. Viognier, Petit manseng con spiccioli di Vermentino (le uve arrivano dalla Maremma e da Cortona) vinificati in acciaio per un vino profumato, rotondo, equilibrato, piacevolissimo.

