Distico enocritico di Roberto Giuliani su Mandrolisai Rosato Garage 2023 Garagisti di Sorgono

Alla mitica Enopizzeria Avenida Calò: Monica, Cannonau e Muristeddu allevati ad alberello, un piccolo capolavoro che ti trascina in quella terra magnifica che è la Sardegna. Colpisce per le note affumicate, agrumi intensi e maturi, verve minerale. In bocca è un’esplosione di sapore. Finito in un baleno!

Pubblicato in contemporanea su