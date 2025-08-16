Da affidabili fonti interne apprendiamo che i due leader e i rispettivi staff da ore stanno setacciando febbrilmente in commenti postati dagli utenti sul noto social network, nella convinzione che lì si trovino, com’è peraltro evidente, le più approfondite interpretazioni e i più acuti suggerimenti per la soluzione della crisi russo-ucraina e non solo. Da parte sua, sembra che anche il presidente Zelensky abbia istituito ad hoc una task force di consultazione per non farsi sfuggire alcun consiglio dei neo esperti di politica internazionale, fino a ieri impegnati nell’esegesi del mancato pienone di ferragosto.