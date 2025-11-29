di CARLO MACCHI

Orcia DOC 2005 Capitoni: un vino che dimostra grandi possibilità d’invecchiamento e che il Merlot di alcune zone toscane “chianteggia”, perdendo certi connotati classici per avvicinarsi al buon Sangiovese.



Se, per assurdo, Marco Capitoni incontrasse se stesso ad una presentazione dei suoi (anzi: loro) vini, potrebbe esserci più di un battibecco, perché la sua (anzi, loro) disarmante onestà intellettuale porterebbe a situazioni del tipo.

Marco 1: “La 2005 è stata una buona annata.”

Marco 2: “Proprio buona-buona no, poi abbiamo fatto troppi interventi in vigna e in cantina”

Marco 1: “In effetti potresti avere ragione, però il vino è venuto bene”

Marco 2: “E’ venuto bene ma poteva venire meglio perché le vigne erano solo al quarto anno.”

Potrei andare avanti così per parecchio ma credo abbiate capito che, rimettendo assieme i due Marco otteniamo una persona di una sincerità disarmante e con una passione (lo so che il termine è inflazionato ma qui bisogna usarlo) incredibile per il suo lavoro.

Il suo lavoro si svolge nella DOC Orcia, cioè in quella terra meravigliosa che sta tra due denominazioni famosissime come il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano. La famiglia di Marco ha sempre avuto la terra e la vigna e Marco ha quindi seguito una strada quasi segnata, sviluppandola però dal punto di vista tecnico in vigna e in cantina e ampliandola.

Oggi Capitoni è una cantina tradizionale che però propone molte innovazioni: è stata una delle prime ad usare gli orci in terracotta ed è sicuramente la prima ad utilizzare una vasca in vetro di un metro cubo per produrre un rosso assolutamente senza solfiti aggiunti che fermenta e matura in assenza assoluta di ossigeno.

Quindi è un innovatore tradizionalista perché i suoi vini hanno la ruvida e sana tannicità dei vini di questi luoghi, anche quando nel Sangiovese si mette un po’ di Merlot.

E’ proprio il caso dell’Orcia DOC 2005, Sangiovese 80% e Merlot 20% che ho assaggiato pochi giorni fa in cantina da lui.

Vino, come detto sopra, nato da viti di quattro anni e per Marco con troppi interventi enologici in cantina, oggi assenti nel suo affinarsi come viticoltore-produttore.

Il vino ha un colore rubino ancora molto vivo e un naso dove il Sangiovese si fa sentire in maniera chiara: i profumi terziari partono da leggeri tocchi speziati e arrivano a note di cuoio fresco e di tabacco, con lievi note fruttate e sentori di china. Un naso netto, profondo e giustamente maturo ma assolutamente non in fase discendente. In bocca il vino è equilibrato, con tannini ancora vivi ma dolci e una bella e succosa persistenza.

Un vino che dimostra molte cose: in primo luogo la possibilità di grande invecchiamento dei vini della DOC Orcia, in secondo luogo che i vini di Marco Capitoni vanno attesi, con tranquillità, per anni e infine che il Merlot in tante zone della Toscana “chianteggia”, cioè perde alcuni connotati definiti classici e si avvicina molto alle caratteristiche di un buon Sangiovese.

In definitiva questo 2005 di Marco Capitoni è un vino che mi ha insegnato molto e di questo ringrazio sia Marco 1 che Marco 2.

