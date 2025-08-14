I BAGNANTI MANCANTI Stefano Tesi14 Agosto 2025colpi d ascia0 Comments0 views Dalle cronache sembra di capire dove sono finiti i vacanzieri che mancano sotto gli ombrelloni: sono tutti i coda si tornelli sulle Dolomiti. Condividi:CondivisioneFai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Correlati