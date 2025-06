di CARLO MACCHI

A Monteu (CN) il ristorante Belvedere Roero ha una cucina tradizionale piemontese che non sbaglia mai un colpo, carta dei vini mondiale e il miglior rapporto qualità/prezzo del Piemonte.

Partiamo con un profilo basso: il Belvedere Roero è probabilmente uno dei locali con il miglior rapporto qualità/prezzo del Piemonte, a cui si aggiunge una carta dei vini ampia, particolareggiata, praticamente mondiale, che può soddisfare qualsiasi appassionato. Mettiamoci anche il fatto non trascurabile di un’apparecchiatura da locale stellato e last but not least, un accoglienza calda, amicale ma non invadente. E il cerchio si chiude.

In realtà sono partito lancia in resta perché questo locale è una delle mie tappe fisse quando vado in Langa (da Alba sono 25 minuti, da Barolo 35, da Barbaresco qualche minuto in meno) e naturalmente nel Roero, questa terra che in paesini come Monteu sembra staccata dall’ormai frequentatissima terra del Barolo.

Stiamo parlando di cucina tradizionale piemontese con alcune intelligenti rivisitazioni, che comunque, oltre alla carta, propone un menù Tradizione e uno Fantasia a soli 40 Euro: quattro portate “multiple” (l’antipasto ha sia il Vitello Tonnato che la Carne Cruda e c’è sempre un benvenuto dello chef) non solo cucinate bene, ma con materie prime di alto profilo, cosa non sempre facile, adesso, da trovare in zona.

Dopo aver scelto il menù prendi la carta dei vini e ti immergi in un tour mondiale di etichette: da grandi a particolari, tutte proposte con ricarichi quasi da enoteca.

I ravioli del plin erano perfetti (questa volta e le altre) e lo stesso dicasi per il coniglio all’Arneis, ma quello che stupisce è la tranquilla bravura che vi regna. Sei in campagna, in un ambiente bello ma non stellato, però trovi calici di alta gamma, esperti consigli sul vino (esiste anche una carta “per bere bene e facile” con poche e scelte etichette).

Difficilmente ho mangiato quattro o cinque portate senza avere qualche calo qualitativo, ma qui al Belvedere è praticamente una tradizione di famiglia: come detto questa è ormai la settima volta che ci vengo e ogni volta ho mangiato meglio della precedente.

In stagione più calda il Belvedere mostra il perché del suo nome, con una terrazza da dove si può immaginare in lontananza Torino e che spazia sulle belle e verdi colline del Roero.

In definitiva: un’esperienza che ogni volta che passo in zona non posso che ripetere e che vi consiglio vivamente. Non dico valga un viaggio di centinaia di chilometri, ma se sei in Piemonte e vuoi mangiare bene, bere meglio e spendere cifre molto ragionevoli il Belvedere è il posto che fa per te.

Trattoria Belvedere Roero

Frazione San grato 47, Monteu Roero

Tel. 3760867945

