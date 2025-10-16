Sta facendo il giro d’Italia, se non del mondo, la notizia che Il Vernacoliere – il più irriverente giornale satirico italiano, ultima barriera contro il politicamente corretto – sospende le pubblicazioni.

Lascio ad altri la stesura delle elegie e dei coccodrilli di rito.

Lo celebro ricordando quella che a mio parere e ricordo è la più esilarante delle copertine/locandine mai pubblicata. Uscì in occasione del lancio dei missili di Gheddafi su Lampedusa, quando ministro della difesa era Giovanni Spadolini.

TITOLO: Gheddaffi bombarda la Sicilia.

CATENACCIO: Spadolini replica mangiando fagioli: “Risponderemo a tono!”.