OVERO: PENSAVO DI AVERLE VISTE TUTTE, MA…
Raggiunti una certa età e un certo uso di mondo, è difficile restare davvero stupiti da qualcosa.
Mi è accaduto poco fa, quando un gruppetto di turisti giapponesi si è a lungo soffermato a riprendere col cellulare il pulsante di apertura della porta della tramvia fiorentina.
Un’apertura normalissima e internazionalissima, a sfioro. Eppure loro hanno indugiato per minuti, rapiti, ipnotizzati. L’hanno perfino inseguito per alcuni metri, in attesa che il convoglio si fermasse.
Mai dire banzai!