Chi fa da sè fa per tre è un proverbio senza dubbio portatore di una certa verità, quindi onore al merito di chi si arrangia da solo, anche quando si tratta di scrivere comunicati stampa sulla propria attività.

La cosa diventa però un po’ imbarazzante se nel testo l’estensore si cita con nome e cognome, si autoincensa oltre misura facendo ricorso ad aggettivi magnificanti e si attribuisce fama, onori e glorie tutti da verificare. Alla fine firmandosi pure, con sicuro e ridicolo effetto-cortocircuito (per non dire peggio).