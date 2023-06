Incontri formativi (gratuiti e aperti anche al pubblico) in sedi d’eccezione come i Musei di Contrada: attualità, deontologia, 23 crediti validi sia per il triennio 2020-22 che per il triennio 2023-25 e un corso organizzato dal sottoscritto.

Siena torna capitale del giornalismo italiano con la seconda edizione del Festival del Giornalismo di Siena, in programma nei giorni 15, 16 e 17 giugno 2023.

A organizzare l’evento, che richiamerà nella Città del Palio 250 giornalisti provenienti da tutta Italia, è il Gruppo Stampa Autonomo Siena, associazione culturale in attività dal 1968. In programma 7 incontri tematici (accreditati per la formazione permanente dell’Odg per un totale di 23 crediti formativi, 12 dei quali deontologici, validi sia per completare il triennio 2020-2022, sia per il triennio 2023-2025) aperti alla cittadinanza, che si svilupperanno in panel gratuiti con la partecipazione di giornalisti di fama nazionale: location affascinanti e suggestive saranno, come già nella prima edizione, i Musei e le Sedi di Contrada (Bruco, Chiocciola, Giraffa, Istrice, Lupa, Nicchio e Torre le “consorelle” che ospiteranno i corsi in questa edizione 2023).

Gli orizzonti, però, si allargano anche extra moenia: da quest’anno il Festival del Giornalismo di Siena è infatti gemellato con i Festival del Giornalismo di Verona e con il Festival di Ronchi dei Legionari.

“La seconda edizione del Festival guarda all’attualità – dice Giovanna Romano, presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena – e affronta temi legati alla cybersicurezza, alla geopolitica, alla comunicazione sociale di Papa Francesco, ma anche a quella politica con una riflessione deontologica sul ruolo dei giornalisti. Sarà dato spazio al territorio e alle celebrazioni dei 60 anni dell’Ordine dei Giornalisti: attendiamo per l’occasione il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti nazionale Carlo Bartoli e quello regionale Giampaolo Marchini, per tutti sarà un’occasione utile per riflettere sulla storia e sul futuro del giornalismo. Ringrazio le Contrade che ancora una volta ci aprono le porte, rendendo questo Festival unico al mondo, come unico è il mondo delle Contrade”.

Il Festival è sostenuto da Regione Toscana, Consiglio Regionale Toscana, Comune di Siena, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti della Toscana, Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Federazione Nazionale della Stampa, Associazione Stampa Toscana.

I giornalisti possono iscriversi agli eventi attraverso la piattaforma on line: https://formazionegiornalisti.it

Il programma degli eventi è disponibile sul sito https://gruppostampa.siena.it/events/

Tra i corsi, quello organizzato dal sottoscritto il 15 gVino e territorio: cultura, qualità e sicurezza. Strumenti di base per i giornalisti (milezio di degustazione inclusa) per orientarsi nel sistema italiano d i tutela delle DOP e delle IGP”.

Relatori: Stefano Tesi (giornalista), Giuseppe Liberatore (dg Valoritalia), Alessandra Biondi Bartolini (giornalista), Francesca Pinochi (giornalista e sommelier), Andrea Scaccini (enologo).