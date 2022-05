Distico enocritico di Stefano Tesi su Cortàlto Cerasuolo d’Abruzzo Superiore 2020 Cerulli Spinozzi

Si avvicina l’estate e con essa la voglia di bere cose fresche, magari anche non evanescenti e pure abbinabili a qualche piatto più impegnativo. Ecco la soluzione: un bel Cerasuolo d’Abruzzo come questo, dal naso intenso ma non sfarfalleggiante e un bel corpo, solido e lungo, che rilancia il gusto della melagrana spremuta.

Pubblicato in contemporanea su