Dopo decenni passati a subire (e a dileggiare) i consigli estivi anticaldo dispensati da stampa e TV, tipo non mangiare lo stufato d’orso a pranzo o non uscire col colbacco di pelliccia in testa quando il sole è allo zenith, sembra che si sia finalmente compiuto un deciso salto di qualità. Per esempio ho appena letto su un famoso quotidiano il suggerimento di dormire con le finestre aperte perché “di notte è più fresco”.

So’ progressi…