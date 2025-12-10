LE OLIMPIADI DELLA GEOGRAFIA.

…e dunque, stavolta al netto dell’umana compassione verso i poveri atleti-tedofori che devono camuffarsi da Inuit per portare di corsa la torcia olimpica mentre ci sono 14° e la gente in T-shirt e infradito li fotografa, ecco la magnifica topica appena letta sul sito ufficiale, con tanto di sponsor bomboloni (ma non occhiuti, direi), dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 (mi astengo su giudizio della “invernalità” di Milano): “…la fiamma attraverserà il paesaggio naturale delle Crete Senesi di Montalcino, nel cuore della Val d’Orcia”. Da domani mi metto a fare Brunello con le viti dell’orto… E meno male che il parco eolico non l’hanno ancora fatto, sennò il vento delle pale rischiava di spegnere tutto.