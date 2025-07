Non passa giorno, né apertura di fb, che non mi metta davanti agli occhi una generalizzata incapacità della gente di comprendere anche le argomentazioni più semplici e banali. Non dico di condividerle, no, dico proprio e solo di capirle nel loro significato letterale, diretto. E non mi riferisco a cose dette da me, ma da chiunque: il mondo insomma è pieno di gente che proprio non ci arriva. Che è tanto stupida quanto di un’ignoranza disarmante, il che la trasforma in tracotante. E la induce a fare massa.

So bene di scoprire l’acqua calda. Ma vedersi quotidianamente sbattere in faccia questa evidenza mi lascia ogni volta sconcertato e, lo ammetto, mi rende spigoloso.