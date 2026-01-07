L’Epifania tutte le feste le ha portate via, ma il risveglio odierno mi ha confertito due certezze.

La prima è che le immagini create con l’IA sono talmente finte e pericolosamente piene di luoghi comuni da risultare stucchevoli, irritanti e, se pubblicitarie, controproducenti.

La seconda è che l’accavallarsi di eventi di cronaca e di politica da commentare si è fatto così serrato che ai tuttologi da social non basta più una notte per tramutarsi da esperti di uno a esperti dell’altro e ciò li mette parecchio in difficoltà.

Era ora.