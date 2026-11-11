E’ mancato oggi Burton Anderson, maestro di vino e di molte altre cose. Giornalista colto, curioso e versatile, con il quale ho condiviso molto fin da tempi remoti. Gli auguro buon viaggio e ancora migliori assaggi.

Caro Burton,

almeno per un po’ non pubblicherò questo post sui social, perchè i tuoi familiari hanno espressamente chiesto la massima discrezione possibile. Ma la notizia che oggi ci hai lasciato in silenzio, a 88 anni, mi è davvero insopportabile.

Anzi, “inzportabilei”, come dicevi col tuo tipico accento quando concordavamo, già tanto tempo fa, nel giudicare il circo, i nani e le ballerine che si erano impadroniti della critica del vino e del giornalismo di settore in generale. Un mondo da cui avevi preso le distanze da qualche decennio, ma senza abbandonare il vino, naturalmente. E rammento alla perfezione quando usasti quell’aggettivo, seduto a cena proprio a casa mia, dopo un lungo pomeriggio passato sul divano a parlare di Palio. Nel senso di Palio di Siena. Perché il buffo è che, tra noi, si è sempre chiacchierato tanto (tanto nei limiti della tua proverbiale asciuttezza dialettica) anche di cose molto diverse dal vino. Io più ciarliero, tu molto più british,anche se eri del lontano Minnesota (terra, chissà perché, di tanti altri miei amici), caustico, asciutto e con quell’humour sottile che ti contraddistingueva. Sì, lo so: a me, fustigatore dell’anglobecero, ora vengono fuori un sacco di parole inglesi se ripenso ai momenti vissuti insieme. Ma tut non avevi nulla di becero. E quelle parole mi paiono del resto perfettamente coerenti con la tua allure allampanata, i sorrisi appena accennati, quella flemma da fumo di Londra. Sebbene abitassi in Toscana da una vita e il vino (toscano e non solo, ovviamente) lo conoscessi come le tue tasche. Accettavi la ribalta, ma ti piaceva poco. Si vedeva, si capiva. Diciamo che la subivi, ma con una cortesia e un understatement (appunto) assolutamente anglosassoni.

Siccome ho scoperto che parecchia gente non gradisce se, quando muore qualcuno, chi lo ha conosciuto bene lo commemori rievocando aneddoti e ricordi personali, anch’io mi asterrò dal farlo. So anche che non correderò questo post con una delle tante foto che ci ritraggono insieme, perché nel Belpaese c’è pure chi dice che uno degli sport preferiti dagli italiani è, in caso di lutto, pubblicare esibizionisticamente le istantanee di sé col caro estinto. Ne ho scelta però una che secondo me coglie alla perfezione il tuo spirito.

Credo che di tutto questo, se fossi qui, sghignazzeremmo un po’. Anzi, non poco. Ma, tu, sempre con elegante distacco.

C’è però un episodio che non posso tacere. E che, ne sono certo, farebbe tanto sorridere te e suscitare qualche malinconia nei protagonisti di quei giorni lontani. Li cito uno per uno: Francesco Bonfio, Giulio Gambelli, Vittorio Fiore, Gianni Giaretta, Emanuele Pellucci, Andreas Merz. Era la metà degli anni ’90 e con il Consorzio Agrisì si organizzavano le degustazioni comparative alla cieca tra le grandi docg senesi. La tensione, i sospetti ma anche il divertimento si tagliavano col coltello. Solo tu mantenevi quel sorriso che ho rivisto anche l’ultima volta che si siamo incontrati.

Fai buon viaggio. E ancora migliori assaggi.

S.