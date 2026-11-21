Dopo 28 anni il grande capo di Amorim Cork Italia lascia l’azienda e torna in Portogallo. Con il suo addio si chiude un’epoca di successi. Anche nei rapporti coi media.

Conosco bene Carlos Veloso dos Santos, per gli amici Carlos, e ho avuto nel tempo la possibilità di apprezzarne non solo le indubbie qualità professionali, ma anche quelle umane. E’ grazie a un manager del suo spessore se il gruppo Amorim, gigante mondiale del sughero (e non solo dei tappi, per i quali chi orbita nel mondo del vino principalmente conosce l’azienda lusitana), ha potuto sviluppare nel nostro paese quella che è diventata la principale filiale in Europa. Una filiale capace di sviluppare un business andato ben oltre le chiusure da vino, che comunque per il marchio rappresentano oggi in Italia vendite per 650 milioni di pezzi all’anno rispetto agli 80 iniziali e servono oltre 3.700 cantine.

Ebbene, dopo 28 anni, con relativa sorpresa (la notizia circolava dall’anno scorso) ma sicuro rammarico di molti, Carlos lascia non solo il Belpaese, ma il colosso guidato da Antonio Amorim. Per tornare a casa, in Portogallo. Lo fa da italiano acquisito, portandosi dietro un bagaglio di esperienza, di rapporti e di professionalità davvero unico.

Al suo posto di amministratore delegato dal primo gennaio 2027 arriva Daniele Stangherlin, da sedici anni in azienda e delfino dell’ormai quasi ex ad. Un avvicendamento naturale, insomma. “La cultura di questa azienda l’abbiamo forgiata insieme. E per questo so che la continuità è in ottime mani”, spiega Carlos Santos. “Sono in Amorim dal 1990 e ho avuto la fortuna di costruire in Italia una parte decisiva della mia storia, innamorandomi della cultura, dell’atmosfera e della gente. È insieme a queste persone e a chi ci ha dato fiducia che ho potuto lavorare con passione e diffondere buone pratiche, pensiamo ad esempio alla sostenibilità. Ora è tempo di tornare in Portogallo, vicino alla famiglia di origine mia e di mia moglie: non è un addio al lavoro, ma l’inizio di un nuovo ciclo, in cui continuerò a occuparmi di ciò che mi appassiona, ovvero far crescere il talento e accompagnare il passaggio generazionale nelle aziende“.

Al di là di tutto ciò, è evidente che con il suo arriverci si chiude un’epoca. Non solo manageriale, ma anche nella gestione dei rapporti con i media, che negli anni Carlos ha saputo calibrare brillantemente ottenendo non solo risultati tangibili, ma facendosi in qualche modo anche indiretto ambasciatore del suo paese. Una qualità non comune.

La casa madre saprà rimpiazzarlo adeguatamente, ma mancherà molto per il suo stile al tempo stesso efficiente e diretto, fatto di un aziendalismo rispettoso e di una franchezza sempre apprezzabile.

In bocca al lupo, Carlos. E, possibilmente, non perdiamoci di vista.