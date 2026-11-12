Caro Toni,

non eravamo amici ma ci conoscevamo. Ci siamo visti l’ultima volta ad Asciano, dove vivo, qualche mese fa. E ci siamo scambiati sobriamente un po’ di opinioni. Sia personali che sul nostro mestiere, il modo di esercitarlo e di osservare le cose di cui poi siamo chiamati a riferire (di proposito non uso il verbo “raccontare”).

Ti avevo trovato invecchiato, a tratti perfino sofferente, ma tu ovviamente non volevi darlo troppo a vedere.

Oggi ci hai lasciato. Non so se per i bene informati fosse nell’aria. Io non lo immaginavo. Mi dispiace immensamente, per molte ed ovvie ragioni.

Mi dispiace anche, non lo nascondo, per la selva di commenti manichei che leggo su di te. Chi ti beatifica, chi ti stronca. Trovo tutto molto ingeneroso e un po’ ipocrita.

Rammento bene le tue parole in occasione di quell’ultimo incontro, a proposito della difficoltà di riferire cose che si sarebbe voluto fossero diverse, ma non lo erano. Della necessità – ardua – di riflettere, di prendere atto, di non procedere per teoremi. Magari sbagliando, ma sempre con onestà intellettuale.

Una grande lezione, sia verso chi ora ti accusa, sia verso chi ora ti esalta.

È vero, è un mestieraccio.