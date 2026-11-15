Ho visitato e aperto un profilo sulla piattaforma che tanti e insistentemente mi raccomandavano. Dove funziona tutto. Ma non ho capito, alla fine, a cosa serva davvero per chi fa il mio mestiere.

Ho ceduto alle molteplici pressioni e, pur senza alcuna convinzione, da un po’ ho aperto un profilo su Substack (qui). Poi, sempre assecondando altre pressioni e le raccomandazioni di chi se ne intende, ho investito qualche ora per capire come funziona. Con risultati pessimi, nel senso che la piattaforma funziona benissimo, ma io ho continuato a non capire bene a cosa serve nè che, in sostanza, abbia di nuovo. E’ certamente un mio cronico limite.

Allora ho pubblicato un post che era anche una sorta di appello, intitolato “NIENTE SESSO, SIAMO SUBSTACK!”. Risposte zero.

Il posto era il seguente:

“Da assoluto neofita e da totale imbranato in materia di digitalità varia, dopo qualche esplorazione mi sento di poter affermare che l’unica differenza che c’è, o che almeno ho notato, tra questo social e gli altri è che qui c’è molto meno sesso, in tutte le versioni: vero, finto, parlato, praticato, ostentato, offerto, cercato, alluso, fotografato, filmato o descritto.

Me ne compiaccio molto, ma mi chiedo se ciò giustifichi l’impelagarsi in una nuova piattaforma dove, alla fine, l’unico scopo degli iscritti resta sempre e comunque farsi leggere dagli altri, preferibilmente estranei, per dare sfogo a un certo esibizionismo letterario.

Se mi sbaglio, qualcuno mi corregga e mi spieghi quello che non ho capito“.

Non mi sono perso d’animo, però, e ho continuato a riflettere.

Ho concluso che è una sorta di via di mezzo tra un blog e un social network. Azzarderei l’ipotesi che si tratti di un “aggregatore di blog” basato sul fatto che, di norma, chi scrive su un blog e/o una testata ragiona più a lungo o pubblica contenuti più “pensati” rispetto alle azioni di pancia di FB, la concisione di X, le figurine di IG e i post professionalmente orientati di Linkedin.

Mi resta tuttavia – al di là delle opportunità di “monetizzazione” che attingono a logiche legittime, ma diverse dalle mie – un interrogativo di fondo.

Anzi, due: un blog e Substack sono integrabili, ossia possono sostenersi vicendevolmente senza cannibalizzarsi o pestarsi i piedi? E non è che Substack, pur basato su una buona intuizione, è arrivato un po’ tardi nella giungla social?

Esula infine da tali quesiti un’ultima domanda fondamentale: è uno strumento più adatto ai fatti (cioè all’informazione) o alle opinioni?

Temo che la risposta giusta sia la seconda, ma di fronte a prove o argomenti inconfutabili sono disposto a ricredermi.