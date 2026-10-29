QUANDO IL CORRIERE È PIÙ VELOCE DEL WEB

Notizie sempre più fantasmagoriche dal magico mondo dei corrieri espresso. Stamattina alle 9 incrocio per strada il furgone di una nota compagnia lanciato a tutta velocità. Lo fermo e gli chiedo – telepatia! – se avesse consegne per me, come in effetti era. Consegna quindi effettuata brevi manu.

Alle 12.15, ossia tre ore dopo la consegna medesima, mi arriva un’email della stessa agenzia che mi informa che nella giornata di oggi ci sarebbe stato un plico in arrivo per me.

Sono meravigliosi: la mano destra non sa cosa fa la sinistra.

Oppure hanno il braccio più veloce della mente.