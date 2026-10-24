So che mi farò molti nemici, ma ci sono alcune cose, non necessariamente coerenti tra loro, che mi preme dire su Youssef Siher, la presunta “mente” (così scrivono i giornali) degli scontri del 17 ottobre scorso.

Le dirò in ordine sparso, come mi vengono.

La prima è che, qualunque sia stato il ruolo di Siher, credere che un pischello pur molto ideologizzato possa riuscire a pilotare tutto quel casino mi pare assai improbabile. Non vorrei che alla fine si rivelasse un pesce piccolo o un capro espiatorio da dare in pasto all’opinione pubblica. A costo di apparire complottista, e nella certezza che non vi sia alcuna spontaneità nell’accaduto, credo che i burattinai stiano molto più in alto.

Secondo: non mi piacciono le gogne mediatiche, nemmeno contro questo Siher che è con ogni evidenza una testa calda (eufemismo). Quindi ci andrei piano con titoloni e prime pagine.

Terzo, e premesso quanto sopra, Lombroso era un genio: la fisiognomica del nostro Youssef – qualunque sia, come detto, il suo livello di responsabilità – parla chiaro. È uno che le leva dalle mani, come si dice.

Quarto: dicono che sia giornalista, o anche giornalista. Dall’albo on line dell’Ordine, non risulta. Ma non mi sorprenderebbe se fosse stato preso per tale, o trattato da tale, o si fosse spacciato e accettato per tale. Una qualifica farlocca di giornalista oggi non si nega a nessuno. E nessuno si meraviglia se un giornalista, vero o sedicente, anziché da giornalista si comporta da militante. È non solo ciò che fanno circa un terzo dei colleghi, ma la ragione precisa per cui abbracciano la professione: servire una causa. Una causa politica, non quella dell’informazione. La qual cosa è del resto inconcepibile, ma ampiamente tollerata dall’istituzione ordinistica.

Sintesi: un presunto giornalista dal profilo lombrosiano e riconosciuto agitatore di cause ideologiche si impelaga come militante in questioni più grosse di lui e forse ci lascia penalmente le penne. Lo strano è che si sia subito saputo che è italiano, ma di famiglia marocchina. Guarda caso. Il resto è noia giovanile, illusione di impunità e troppo inconsapevole benessere.