Giorni fa ho pubblicato un perplesso post (https://www.facebook.com/share/p/19vEBrEUHD/) sulla commessa di un supermercato fiorentino che si è detta “non tenuta” a tagliarmi in tre o quattro pezzi (pezzi grossolani, non da dividere in due, o di dimensioni o peso precisi) la schiacciata che stavo acquistando. E che poi ha tagliato chiedendo espressamente di essere ringraziata, cosa che ho fatto.

Al di là delle opinioni individuali sul caso, ovviamente assai variegate, ne è nato uno strabiliante dibattito con oltre 400 like e quasi 1.000 commenti che, 48 ore dopo, non si è ancora arrestato.

Mai e poi mai avrei pensato a un esito simile.

Che però mette bene in luce il buono e il cattivo dei social: il luogo ideale per sondare il pensiero e la pancia della gente, ma pessimo per qualsiasi tentativo di approfondimento.

Quanto basta insomma per chiedersi se sia utile o meno servirsene per scopi diversi da quelli per il quale lo strumento è nato, ossia il marketing e la propaganda.