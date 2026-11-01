di LUCIANO PIGNATARO

Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Vibra 2025 Irpinia Rosso doc Mastroberadino

Dopo il Vibra bianco arriva il rosso, da Aglianico e Merlot coltivati a 500 metri con protocolli fissati dal programma di viticoltura sostenibile VIVA: è la risposta di Mastroberardino ai consumi che cambiano a cominciare dall’etichetta, vivace e allegra, che strizza l’occhio alle nuove tendenze estetiche. Ma quello che conta, oltre al prezzo ovviamente, è lo stile di questo rosso, a cominciare dal colore non concentrato e dal grado alcolico fermo a undici gradi. La morbidezza del Merlot si sente, il rosso è lavorato in acciaio con estrazione breve di 3-4 giorni. Risultato? Vino fresco, di godevole bevibilità.

Prezzo: 10,90 euro

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