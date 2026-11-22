di ANDREA PETRINI

Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Akra Giorgia Moscato Calabria IGT 2025 Tenuta Santa Venere.

Il Moscato? Quello che molti associano ai brindisi natalizi e ai vini dolci. L’Akra Giorgia prende invece il vitigno e cambia prospettiva: è un Moscato secco, profumato ma tutt’altro che stucchevole, agile e sorprendentemente gastronomico. Un bianco che gioca proprio sulla distanza tra ciò che ci si aspetta dal vitigno e quello che ritroviamo al sorso. La mano dell’enologo Fabio Mecca, impeccabile, tiene tutto in equilibrio, lasciando al Moscato il suo carattere aromatico senza trasformarlo in caricatura.

Costo assolutamente centrato per questa rubrica: 10 euro sul sito aziendale,

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