di LORENZO COLOMBO

Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Capriano del Colle Torrazza 2023 Tenuta La Vigna.

Capriano del Colle è l’unica tra le tre piccole DOC bresciane il cui disciplinare prevede la possibilità di produrre vini bianchi, dove il vitigno prevalente dev’essere il Trebbiano. Se la sua percentuale arriva almeno all’85% il vino può riportare il nome del vitigno, se è inferiore, ma comunque superiore al 60% viene etichettato unicamente come Bianco.

Il nostro vino, nonostante sia composto da 100% Trebbiano, nella varietà Turbiana, è etichettato come Bianco.

Il suo colore è oro-verde luminoso. Bello il naso, fresco, intenso, di buona verticalità, note idrocarburiche, sentori agrumati di pompelmo maturo e frutta tropicale. Fresco e succoso al palato dove ritroviamo le note di idrocarburi e di pompelmo, un poco leggero di corpo, buona vena acida e fin di bocca leggermente vegetale.

Sul web potete trovare l’ultima annata a poco meno di 12 euro.

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