di CARLO MACCHI

Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Bonarda dell’Oltrepò Pavese DOC Possessione di Vergombera 2025 Bruno Verdi.

Il nome, Possessione di Vergombera, ha un qualcosa di inquietante ma come metti il bicchiere sotto il naso ti tranquillizzi subito: frutta matura a più non posso e una fine sensazione pepata. In bocca poi la Croatina fa sentire i suoi tannini vivaci che vengono ammorbiditi dal classico residuo zuccherino e si uniscono alla vivacità della struttura frizzante del vino per dare soddisfazione al palato. Siamo di fronte a una Bonarda 100% Croatina che Paolo Verdi, figlio del fondatore, produce nella sua cantina che, guarda caso, è in Via Vergombera a Canneto Pavese. Siamo in Oltrepò e questa Bonarda Frizzante 2025 è uno dei “classici più classici” di questa terra che oggi invece punta molto soprattutto sul Pinot Nero, ma che ha nella Croatina e nella Bonarda Frizzante un vitigno e un vino imprescindibili per conoscerla.

Prezzo medio sul web 9,80 Euro

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