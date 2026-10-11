di ANDREA PETRINI

Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Feudo Croce Chardonnay Puglia IGP 2025.

L’avventura salentina della famiglia Tinazzi nasce nei primi anni Duemila, quando Gian Andrea intuisce la profonda vocazione viticola del territorio e dà vita a Feudo Croce, a Carosino, nel cuore della Puglia più vera. Qui, dove il Primitivo domina incontrastato, l’azienda produce anche uno Chardonnay che si smarca con classe da alcuni cliché legati ai bianchi pugliesi: niente sbavature di legno, burro o vaniglia, ma solo tanta piacevolezza. L’acciaio ne preserva la fragranza, regalando al naso profumi di agrumi e fiori gialli. In bocca il sorso è snello, dissetante e chiama subito il riassaggio. Un’interpretazione moderna e accessibile che incarna alla perfezione lo spirito della nostra rubrica.

Costo medio sul web circa 9 euro.

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