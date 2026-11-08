di STEFANO TESI

Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Blanc de blancs extra brut Brut Dargent.

Scartabellare tra scaffali ed etichette porta a scoprire mondi meno monolitici di quanto si pensasse. Questo blanc de bancs ad esempio è fatto con uve Chardonnay del Jura in purezza e fa parte della Brut Dargent, la linea di spumanti metodo classico del gruppo Les Grand Chais de France. Al di là di ogni storytelling offre una bolla briosa e scenografica tra riflessi appena verdognoli, mentre al naso esprime una marcata nota d’incenso che sfuma in una piacevole coda agrumata. L’agilità al palato non fa rima con profondità e complessità, ma è gratificante e adempie perfettamente alle esigenze di un consumo tanto flessibile quanto non banale. Io me lo sono bevuto con un pecorino semistagionato delle Crete Senesi, ad esempio.

Prezzo medio 11,50€.

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