Per la nuova rubrica domenicale dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Metodo Classico 24 mesi Brut Lazio IGP Stefanoni.

Dalla proficua enopesca a strascico compiuta di recente non sui fondali, ma sulla vigne che circondano il lago di Bolsena riporto questo godibilissimo Metodo Classico prodotto da uno dei nomi storici della viticoltura montefiasconese: 100% Roscetto (al secolo Rossetto), 24 mesi sui lieviti, una bella spuma ricca e un perlage sobrio, naso gentile e rotondo di pesca matura sbucciata, con accenni di crosta di pane, di agrumi e di polvere da sparo. A palato è asciutto, preciso, con un’eleganza che non ti aspetti e un equilibrio che lo rende apprezzabile a tutto tondo, compresi i robusti piatti della cucina locale. Poi chiedi il prezzo e scopri che in cantina si paga 12 euro.

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