di ROBERTO GIULIANI

Per la rubrica dedicata ai vini che costano non più di 12€ (a riprova che il valore non sta solo nel prezzo), ecco a voi: Chinon Rosé Coeur de Franc 2025 Couly-Dutheil.

Il Domaine Couly Dutheil fu fondato da Baptiste Dutheil nel 1921, oggi vanta 95 ettari a Chinon e 7 ettari a Turquant, all’interno delle denominazioni Saumur e Saumur-Champigny. Dal 2005 il pronipote Arnaud Couly Dutheil ha deciso di concentrarsi maggiormente sulla cura del vigneto per ottenere uve più mature e fruttate, senza rinunciare alla freschezza.

Il Rosé Coeur de Franc 2025 è un Cabernet franc macerato 12 ore, fermentazione spontanea con lieviti indigeni, imbottigliato a Pasqua. Colore intenso “indian rose” e bouquet fitto di arance, ciliegie e lamponi. Bocca fresca e di buon corpo, equilibrato, con finale decisamente persistente per un rosato.

Il prezzo medio sul web è di 9-11 €.

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