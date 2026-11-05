Diconsi pubbliredazionali quelle pubblicità a pagamento pubblicate in forma di apparente articolo giornalistico. E che per legge devono non solo essere segnalate come inserto pubblicitario, ma devono avere una grafica tale da evidenziare la difformità della loro natura e funzione rispetto ai contenuti giornalistici.

Tanto premesso, quelli che pagano tali inserzioni (legittime, intendiamoci, se pubblicate nel rispetto delle regole) o ne beneficiano e poi, senza nemmeno esitare, sui social si vantano dicendo che il giornale x o y dedica articoli ai temi di loro tornaconto ci sono o ci fanno?

Chiedo per un amico, naturalmente.