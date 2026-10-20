E’ opinione condivisa da tutti i partecipanti che l’edizione 2026 del TTG, la fiera del turismo riminese, sia stata un successo. Meglio lasciare da parte, però, la retorica esistenziale.

Sfogliando a mente fredda, come faccio di solito, il catalogo del TTG, la fiera dedicata al travel svoltasi a Rimini la settimana scorsa, mi è ricaduto l’occhio sul tema della manifestazione, destinato a fungere da fil rouge degli eventi in programma: “Exist“. Ossia “Esistere“.

“Esistere – si legge – oggi significa cercare densità di significato. Significa esserci“.

Prescindiamo per un attimo dall’evidente, per quanto necessaria retorica insita nello slogan di lancio di un evento fieristico e anche dalle improbabili implicazioni heideggeriane (presumo sconosciute agli organizzatori) che lo slogan medesimo potrebbe suggerire.

Nel tempo accelerato dei nostri giorni, continua il testo introduttivo, tutto fatica a sedimentare e le esperienze, moltiplicandosi, tendono a perdere di peso. Ne deriva la necessità di ritrovare una prova dell’esistenza reale di ciò che si è vissuto, smettendo di vivere distrattamente e dando valore a ciò che si vive. “Il viaggio diventa uno spazio prvilegiato in cui ciò accade: non solo destinazione, ma progetto capace di restituire presenza“. Per l’industria del turismo, ciò equivale alla missione di progettare esperienze fatte non solo per essere consumate, di creare non scenografie ma scenari veri, non fughe dalla realtà bensì luoghi da “abitare“.

Sotto il piano dialettico, un proponimento ineccepibile.

Il mondo e la fiera reali parlano però un’altra lingua. E in fondo è normale: il turismo è un prodotto, è fatto per essere venduto. Il suo incarto, il packaging, è un complemento necessario nella forma, ma superfluo nella sostanza.

Girando tra i padiglioni ho visto in effetti una temperie vivace, fatta di affari, di trattative brulicanti e di contratti sottoscritti, di venditori soddisfatti, di operatori instancabili. Ho visto insomma una fiera che funziona e che fa il suo mestiere di fiera: è un luogo di vendita.

Ho visto anche, però, prodotti quasi sempre di alto appeal commerciale ma di nessun fascino – perdonate il parolone – odeporico. Tanto turismo e poco viaggio. Mari lontani da osservare dal bordo della piscina, senza sfiorare l’acqua salata. Visite a monumenti insigni e a patrimoni Unesco da incastrare tra la cena in costume locale e un trattamento nella spa dell’albergo. Luoghi remoti diventati alla portata di tutti, pulmino e aria condizionata compresi, dove interessa però la destinazione su cui piantare la bandierina e non i luoghi remoti. E poi tutti a pranzo.

Nulla di male in tutto questo. E nessuno snobismo da parte mia. Si chiama, appunto, turismo. Un fenomeno sociale interessantissimo, complesso, giornalisticamente avvincente. Ma dell’exist non c’era traccia. Nè nell’offerta, nè nella domanda. Temo più nella seconda che nella prima, a dire il vero.

E allora cosa resta da raccontare al cronista? I numeri, i fatti, l’economia, le tendenze. Roba che ha a che fare col turismo, non con il viaggio. Il materiale che ti viene proposto è ad uso comunicazione, non informazione. Le interviste somigliano spesso a passerelle, con claque compiacente inclusa. In pratica, ho avuto la sensazione che in fiera dei giornalisti non importasse a nessuno, perchè c’era poco da dire loro. Idee, proposte nuove? Non ne ho trovata alcuna. Nè nessuno preposto a suggerirmele. A pensarci, del resto, c’è anche poco da biasimare, è tutto molto logico. Perchè qualcuno dovrebbe sbattersi per coinvolgere la stampa e poi portare cento persone all’anno in un posto dove non vuole andare nessuno, quando già ce ne sono migliaia disposte a fare la coda per andare in un altro? E’ questione di priorità operativa: prima trasformo un luogo in un prodotto, ci creo attorno una domanda economicamente redditizia e poi ci porto i turisti.

Senza simulare equivalenze artificiose che rischiano di suonare imbarazzanti.