Tutti siamo felici delle vittorie di Sinner e Antonelli, ma con l’euforia collettiva indotta dagli ingranaggi del marketing si sta forse esagerando. E magari i primi ad accorgersene sono proprio loro.

Al netto dei mutamenti sociali e culturali intervenuti nel frattempo, credo che per gli italiani vedere un connazionale che – non per caso o per fortuna, ma per manifesta e probabilmente durevole superiorità – vince il torneo di Wimbledon o il mondiale di Formula Uno rappresenti quella sorta di euforica sorpresa che, agli occhi della mia generazione, rappresentò la vittoria del Mundial del 1982. Fu ben più di un trionfo: fu un riscatto inatteso e una presa di coscienza (non solo sportiva) il cui effetto era destinato a durare per decenni.

Non trovo nulla di strano, quindi, nel giubilo collettivo e contagioso per le vittorie di Jannik Sinner e di Kimi Antonelli.

Forse, però, si sta esagerando.

Sì, conosco il meccanismo mediatico e il circus pubblicitario che lo sport di oggi si tira dietro e dal quale, anzi, è trascinato, ingabbiato, condizionato fin oltre le soglie del teatrino, trovando il suo apice nella recita pallonara di cui tutti, a cominciare dal sottoscritto, siamo al contempo spettatori e comparse. E conosco altrettanto bene le tecniche di marketing studiate per moltiplicare all’infinito il numero dei “fan” di qualcosa, andando a pescare, dopo aver fatto man bassa degli appassionati, tra la gente qualunque, compreso chi non ha mai visto una partita di tennis nè ne conosce le regole, o neppure ha la patente e figuriamoci se segue le corse automobilistiche. Ma intanto rimane attaccato alla tv, ne sproloquia sui social e compra, a dir poco, il cappellino sponsorizzato di Jannik o la tshirt con il 12 di Kimi. Del resto, diciamolo, mica è un caso se da un po’, anzichè seguire la numerazione naturale o quella dettata da ruoli e titoli, i calciatori e i corridori d’auto e moto hanno addosso sempre lo stesso numero, che li contraddistingue e li brandizza, essendo esso stesso brandizzato Tutto fa mercato.

Ecco, anche al netto di tutto questo, mi pare che con l’idolatria si stia esagerando. Sia perchè Sinner di Wimbledon ne ha vinti 2 e non 12, sia perchè il bravissimo Kimi non ha ancora il palmares di Schumaker o Hamilton, Lauda o Senna.

L’isterismo è però talmente collettivo che, sbaglierò, gli stessi protagonisti stanno intuendo che potrebbe spingerli a bruciarsi troppo in fretta, come atleti e come fenomeni commerciali.

A mio modesto parere, in tal senso, il malaugurato infortunio del nostro campione di tennis potrebbe nel medio periodo giovargli, avendolo per qualche mese sottratto ai riflettori quotidiani. E lo schivo presenzialismo di Antonelli – il quale ben sa di non potersi sottrarre, ma dà comunque la sensazione di contenersi il più possibile a colpi di understatement – mi pare andare nella stessa direzione.

Se così fosse, sarebbe un bene per tutti: noi, loro e lo sport in generale.