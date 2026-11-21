di ANDREA PETRINI

Ômina Romana Chardonnay 2013, una sorpresa arriva dai Colli Albani: temevo legno, vaniglia, burro, opulenza e ho trovato cotognata, note salmastre, trama cremosa ed equilibrio. Chapeau!

Lo Chardonnay porta con sé un immaginario piuttosto ingombrante: legno, vaniglia, burro, opulenza. Eppure basta una bottiglia capace di prendere una strada diversa per rimettere in discussione qualche pregiudizio. È quello che mi è successo con lo Chardonnay 2013 di Ômina Romana, cantina di Velletri, sui Colli Albani.

Fondata nel 2007 dalla famiglia Börner, Ômina Romana nasce dalla passione di Anton F. Börner, imprenditore di origine bavarese innamorato della storia antica e dell’Italia. Un progetto che prende forma a una quarantina di chilometri dalla Capitale, in un paesaggio segnato dall’antico Vulcano Laziale, dove i suoli di origine vulcanica e il clima mediterraneo, mitigato dalle brezze tirreniche, costituiscono le fondamenta di una viticoltura ambiziosa. La prima vendemmia arriva nel 2011, dopo una ripartenza da zero dei vigneti e un importante lavoro di ricerca agronomica.

Oggi la tenuta conta 82 ettari complessivi, di cui 70 vitati. La scelta varietale guarda soprattutto alle uve internazionali, con Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot e Chardonnay protagonisti, accanto al Cesanese e ad altre varietà. Una visione che ha contribuito a delineare quella che viene definita Super Roman, una nuova interpretazione dei vini dei Colli Albani, capace di mettere insieme varietà francesi e identità vulcanica del territorio.

Ed è proprio da questo scenario che arriva il mio incontro con il millesimo 2013.

Dieci anni abbondanti sulle spalle e una personalità che non ti aspetti. Nel calice si muove tra agrumi e frutta matura, con una nota di cotognata che introduce una dimensione più evoluta, senza appesantire il profilo. Affiora anche un leggero accento salmastro, quasi un richiamo marino, che contribuisce a rendere il quadro intrigante. La bocca è il passaggio che convince definitivamente. Ha volume, una trama cremosa e avvolgente, ma conserva una sapidità incisiva e una tensione che impediscono al sorso di sedersi. Le componenti trovano una misura rara: materia e freschezza, maturità e slancio, senza che nessuna prevalga sull’altra. Il risultato è un equilibrio di grande naturalezza, sostenuto da una persistenza che invita a tornare sul bicchiere.

Mi aspettavo uno Chardonnay diverso, probabilmente più segnato dal legno e da quelle note di vaniglia che spesso ne accompagnano le interpretazioni più convenzionali. Per fortuna, le aspettative sono rimaste fuori dal calice. Questo 2013 guarda piuttosto a una sensibilità borgognona, fatta di equilibrio, profondità e capacità di evolvere.

Una bottiglia che dimostra quanto possa essere interessante ritrovare, a distanza di anni, un vino capace ancora di sorprendere.

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