di ROBERTO GIULIANI

Brunello di Montalcino 1966 Fattoria dei Barbi: da una verticale dal 1959 al 2022 della storica cantina montalcinese, un vino in forma stupefacente e con un’incredibile capacità di rigenerarsi nel bicchiere.

La Fattoria dei Barbi è una delle pochissime aziende che può vantare una storicizzazione del Brunello di Montalcino che parte da prima del 1900, per la precisione dal 1892, credo seconda solo a Biondi Santi (1888).

Per noi enomaniaci, poter assaggiare vecchie annate di grandi vini è una delle emozioni maggiori e pertanto, appena mi è arrivato l’invito per partecipare a una verticale di otto annate che partiva dal 1959, venerdì 20 novembre presso la sede aziendale, non ci ho pensato due volte, ho confermato la mia presenza… e ho fatto benissimo!

Devo dire che la tentazione di raccontarvi la ’59 è stata tanta, perché è un vino sorprendente, ma la ’66 mi ha proprio emozionato, tra l’altro è l’anno in cui il Brunello di Montalcino è divenuto DOC. La fortuna, in eventi del genere, è che il vino ha tempo di stare nel calice e ossigenarsi, che fa una differenza enorme soprattutto quando si tratta di un’annata vecchia. Così ho potuto notare la sua incredibile capacità di rigenerarsi di minuto in minuto, passando attraverso note di fiori appassiti, china, grafite, humus, prugna secca, miele di castagno, per poi ringiovanire e rivelare un frutto più vivo, grazie anche a un’acidità che allora non mancava di certo. L’assaggio, poi, mi ha davvero conquistato perché la sensazione era paragonabile a quella di un sessantenne che ha sempre svolto un’attività sportiva e non ha fatto stravizi, mettendo in mostra una tenuta impensabile a quell’età: un tessuto vivo e dinamico, privo di ossidazioni e con un tannino solido, probabilmente figlio anche del contributo dei raspi, che a quel tempo si aggiungevano per dare maggiore struttura e complessità.

E la cosa ancora più sorprendente è che l’annata 1966 (famosa per l’alluvione del 4 novembre) era stata giudicata 4 stelle, quindi buona ma non eccellente.

Un ringraziamento particolare a Stefano Cinelli Colombini, testimone di una storia aziendale che si è ben espressa attraverso la lettura di queste annate, parte di una collezione che abbraccia 130 anni.

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