di LORENZO COLOMBO

Vigna Costa Bianca Garda Bresciano Doc VQPRD Rosso Superiore 1996 Az. Agr. La Guarda: nato sotto una denominazione non più esistente e non prodotto dal 1998, un vino nato allora per invecchiare e, in effetti, ancora in buona forma.

L’embrione di quella che sarà La Guarda prende vita nel 1970 quando Angelo Negri acquista un terreno sulla collina, situata a Muscoline, che darà poi il nome all’azienda. Nel 1972 vengono messe a dimora le prime viti, e tra il 1978 ed il 1981 viene ultimata la cantina e quindi l’abitazione.

Dal 2017 l’azienda è gestita da Gigi (Luigi), figlio di Angelo e da sua moglie Francesca Bodei che hanno portato innovazioni aprendo un agriturismo con quattro camere nel 2019 ed un Wine Shop nel 2023, mentre è in fase di ultimazione un glamping.

Attualmente l’azienda si sviluppa su 18 ettari, metà dei quali a vigneto, dove, oltre ai tipici vitigni della sponda bresciana del Lago di Garda, ovvero Barbera, Groppello, Marzemino, Sangiovese e Riesling Renano, troviamo anche Merlot e Chardonnay. L’azienda dispone inoltre di 2,5 ettari di oliveto.

I suoli, d’origine morenica, sono costituiti da sabbia e sassi,

Il vino porta il nome di una denominazione ormai scomparsa (Garda Bresciano), che nel corso degli anni ha subito innumerevoli cambiamenti: nel 1996 nasce infatti la Doc Garda che prevedeva al suo interno la sottozona Garda Classico, in seguito vedrà la luce la Doc Valtènesi e nel 2017 la Doc Riviera del Garda Classico di cui la Valtènesi diventa una sottozona. Altra curiosità è data dal farro che in etichetta viene anche riportato l’acronimo VQPRD (Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata) abolito in Europa nel 2008 ed in Italia nel 2010.

Per informazioni su questo vino, non più prodotto dal 1998, ho chiesto direttamente a Gigi Negri. che conosco da molti anni: “Il Rosso Superiore era prodotto proprio per invecchiare e dare soddisfazioni anche dopo decenni. C’erano un 30% di Groppello, 5-10% di Marzemino, 5-10% di Barbera ed il resto Sangiovese. Nel 1998 ho cambiato l’etichetta col Sabbioso per circa 2/3 anni, mantenendo le stesse percentuali. Col 1998 credo di aver cominciato a produrre l’IGT Benaco Bresciano Sabbioso, 100% Sangiovese, perché essendo in zona turistica con moltissimi tedeschi, che son sempre stati grandi appassionati di Sangiovese, mi veniva meglio spiegare al visitatore che il vino era prodotto con solo Sangiovese e questo risultava più convincente”.

Aperta la bottiglia con qualche difficoltà (il tappo si è spezzato nonostante l’utilizzo del cavatappi a verme e lamelle) abbiamo decantato il vino che in effetti sul fondo della bottiglia aveva diverso sedimento, nel bicchiere si è presentato con un color granato profondo con unghia aranciata-mattonata e con una leggerissima velatura.

Mediamente intenso al naso dove i sentori sono prevalentemente terziari anche se in sottofondo si coglie ancora il frutto, nella fattispecie prugna secca, le note principali rimandano soprattutto al cuoio, al sottobosco, alle radici e ad accenni di rabarbaro.

Ancora integro al palato, senza nessun cenno di cedimento, se non un corpo non certamente muscoloso, i sentori rimandano alle radici ed al bastoncino di liquirizia, qualche leggero accenno di pepe, ancora molto bella la trama tannica, precisa senza invadenza, buona la sua persistenza, con sensazione tattile leggermente sabbiosa, amaricante sul fin di bocca.

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