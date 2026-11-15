IL PERCORSO Stefano Tesi15 Novembre 2026colpi d ascia0 Comments0 views Il primo provvedimento da prendere per risollevare la nostra nazionale di calcio è proibire l’uso della parola “percorso”. Condividi:CondivisioneFai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Correlati