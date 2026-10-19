Da bambini suovavamo i campanelli a caso e scappavamo. Da ragazzi scrivevamo frasi scurrili sul muro della scuola, ma di nascosto.

Da grandi abbiamo smesso.

Oggi passa davanti a casa mia uno grande e, tanto per ingannare il tempo, che fa? Mi imbratta il campanello. Sarebbe già abbastanza idiota il fatto in sè ma, siccome lui è un fenomeno, lo fa appiccicandoci sopra un bell’adesivo col tag del suo nome e cognome.

Un imbecille puro?

No, di più. Se infatti poteva esserci il dubbio che si fosse trattato di uno scherzo fatto al malcapitato da un amico burlone, la telecamera ha tolto qualsiasi incertezza: era proprio lui. Ha la stessa faccia di imbecille che ha sul profilo I.G.