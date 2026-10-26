Si leggono in giro, sia a livello social che giornalistico (le due cose ormai quasi coincidendo per superficialità, ahinoi), semplificazioni così sconcertanti da sembrare apocrife.

Prendiamo il caso del simpaticissimo Youssuf, la cosiddetta mente degli scontri del 17 ottobre.

La vulgata complottista corrente vuole descriverlo come una vittima sacrificale di un sistema organizzato, che farà pagare a lui le spese non solo materiali della vicenda.

Secondo me è possibile.

Si tratta però di capire di quale sistema si parla.

Stando a ciò che prevalentemente si legge, sarebbe quello ordito dalla perfida e liberticida Meloni, ansiosa di dare via libera alla repressione manganellatoria. Sarà, ma mi pare poco verosimile: arrestando il responsabile, si rimuoverebbe la motivazione stessa della stretta di pubblica sicurezza appena partorita dopo aspre discussioni. Praticamente un autogol.

Si legge meno, ma è tutt’altro che peregrina, l’ipotesi opposta: ossia che Siher e consorte siano due dei copiosi utili idioti promossi al rango di capataz e utilizzati da un altro sistema, stavolta amico però (almeno in apparenza: meglio sarebbe dire affine), per gestire e pilotare masse, disordini, casini vari. Nulla di nuovo: sono cinquant’anni che in certi ambienti funziona così, vedasi i tentacolari referenti dei centri sociali et similia.

Ovviamente non so dove stia la verità.

Sono certo tuttavia che non coincida con l’iniziativa individuale di cretinetti autorganizzato e imbevuto di ideologia, che si fa ingabbiare navigando open su internet e perché la moglie lascia acceso il telefonino, facendolo localizzare.

Quindi i fili potrebbero anche esserci, ma parecchio ingarbugliati. L’opposto di quanto viene ammannito.