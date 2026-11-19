di ANDREA PETRINI

Dagli assaggi di vecchie annate a Collio Evolution nasce l’idea che, senza rinnegare i vini freschi, l’invecchiamento sia una buona carta da giocare per la valorizzazione del vitigno, della sua identità e del territorio.

Per troppo tempo il Pinot Grigio è stato vittima del proprio successo. Il mercato internazionale ne ha consolidato l’immagine di bianco leggero, fresco e immediato, spesso consumato giovane e senza troppe domande. Eppure dietro questa identità ormai familiare si nasconde un vitigno capace di esprimere complessità, profondità e una sorprendente attitudine all’invecchiamento. Per comprendere come si sia affermato in tutto il mondo e perché le sue potenzialità vadano oltre l’immagine più diffusa occorre partire dalle sue origini, sia genetiche che soprattutto territoriali.

Nel primo caso, uno studio pubblicato nel 2012 sul Journal of Experimental Botany da Silvia Vezzulli e altri ricercatori della Fondazione Edmund Mach ha dimostrato che Pinot Grigio e Pinot Bianco derivano da due mutazioni somatiche indipendenti del Pinot Nero. Nel corso dell’evoluzione della vite, queste variazioni genetiche hanno modificato la pigmentazione degli acini, dando origine a uve diverse all’interno della stessa famiglia varietale. Nel caso specifico del Pinot Grigio le bucce, come sappiamo, assumono sfumature grigio-rosate, talvolta ramate: una caratteristica che contribuisce a distinguerlo e che offre diverse possibilità di interpretazione in cantina.

Le origini storiche del vitigno vengono comunemente ricondotte alla Borgogna, nell’area storica della famiglia dei Pinot. Da qui, nel corso dei secoli, la sua coltivazione si è estesa ad altri territori europei, trovando in Alsazia una delle sue espressioni più riconoscibili. Qui, con il nome di Pinot Gris, ha sviluppato uno stile spesso associato a vini più stratificati e strutturati. La tradizione locale lega la sua storia a Lazare de Schwendi, barone e comandante al servizio degli Asburgo, che secondo una leggenda avrebbe portato alcune viti dall’Ungheria nel XVI secolo, dopo una campagna militare nella zona di Tokaj. A questo racconto viene ricondotto il nome Tokay d’Alsace, utilizzato in passato per il Pinot Gris. Non esistono tuttavia conferme storiche definitive di questa ricostruzione; il Furmint, vitigno alla base dei celebri vini di Tokaj, è completamente distinto dal Pinot Gris.

L’introduzione del Pinot Grigio in Italia è tradizionalmente attribuita al generale piemontese Emilio Balbo Bertone di Sambuy, che nella prima metà dell’Ottocento avrebbe importato alcune barbatelle dalla Borgogna nella sua tenuta di Lesegno, nel Cuneese, e da lì si è diffuso rapidamente nell’Italia settentrionale trovando nel Trentino-Alto Adige e nel Friuli-Venezia Giulia territori particolarmente favorevoli.

La vera svolta arriva nel 1961 con la cantina Santa Margherita: un’intuizione del conte Gaetano Marzotto sdogana la vinificazione in bianco del Pinot Grigio tramite la separazione immediata delle bucce dal mosto. Nasce così un vino fresco e immediato, capace di conquistare i mercati internazionali (USA in primis), ma destinato nel tempo a schiacciare il vitigno su un’immagine stilistica univoca e riduttiva.

Una narrazione completamente diversa arriva dal Collio, dove il vitigno fu introdotto a metà Ottocento dal conte Teodoro de La Tour. Oggi la cultivar rappresenta quasi il 30% della produzione della DOC: un ruolo di primo piano che si traduce in un’ampia gamma cromatica ed espressiva — dal paglierino ai toni ramati — guidata dall’aderenza al territorio e da scelte di cantina capaci di restituirgli piena dignità.

Ed è proprio da appuntamenti come Collio Evolution che emerge la forza di questo cambio di prospettiva. Accanto a versioni fresche, dirette e di immediata piacevolezza, sono emerse interpretazioni capaci di sorprendere per matericità e complessità. A lasciare il segno sono state soprattutto alcune vecchie annate, che hanno portato la degustazione su un terreno meno consueto: quello di un bianco capace di attraversare il tempo e raccontare, nel calice, una parte diversa della propria identità.

Si parte dal Collio Pinot Grigio 1999 di Muzic, una bottiglia che colpisce per la capacità di coniugare profondità e leggerezza. Le sensazioni di polline si accompagnano a un delicato richiamo fumé, mentre il vino mantiene un profilo leggiadro, quasi a smentire il peso degli anni. È proprio questo equilibrio a renderlo interessante: una profondità che non diventa mai gravità, ma conserva grazia e slancio. A distanza di oltre un quarto di secolo dalla vendemmia, il Pinot Grigio dimostra così di poter offrire una lettura ben più articolata rispetto a quella di un bianco pensato per essere consumato nel giro di pochi mesi.

Il Collio Pinot Grigio 2001 di Carlo di Pradis conduce invece verso un registro aromatico differente. Le note resinose si intrecciano a quelle delle erbe aromatiche, mentre i fiori di acacia aggiungono una sfumatura delicata al profilo del vino. È un insieme di sensazioni che sposta l’attenzione dalla freschezza immediata verso una dimensione più stratificata, nella quale gli elementi vegetali e floreali contribuiscono a costruire una personalità riconoscibile. Anche questa bottiglia suggerisce quanto il tempo possa ampliare il racconto del vitigno, senza necessariamente privarlo della propria identità.

Con il Collio Pinot Grigio 2008 di Toros, il quadro si arricchisce di ulteriori sfumature. La salvia incontra le note agrumate, mentre suggestioni che ricordano lo sherry ampliano il ventaglio aromatico. Il risultato è un profilo che si allontana dalle coordinate più convenzionali del Pinot Grigio giovane e invita a esplorare una dimensione evolutiva meno prevedibile. Il tempo, in questo caso, diventa una chiave di lettura per cogliere sfumature che contribuiscono a rendere l’esperienza di degustazione più complessa.

Tre bottiglie, tre annate e tre espressioni differenti, accomunate dalla capacità di mettere in discussione un pregiudizio radicato. Non si tratta di sostenere che ogni Pinot Grigio sia destinato a evolvere allo stesso modo, né che la longevità rappresenti una qualità automatica. Servono uve sane, scelte enologiche coraggiose e decisioni difficili. Quando queste condizioni si incontrano, tuttavia, il tempo può diventare un alleato: il vino si trasforma, il profilo aromatico si articola e il sorso può rivelare aspetti che in gioventù rimanevano in secondo piano.

È qui che il Collio potrebbe trovare una terza via per il Pinot Grigio: fare dell’evoluzione in bottiglia un elemento riconoscibile della propria identità. Non significa rinnegare i vini giovani, che restano fondamentali per il mercato e per la sostenibilità economica delle aziende, né trasformare ogni etichetta in un esercizio destinato a pochi intenditori. In un momento in cui vendere vino è sempre più difficile, la piacevolezza immediata conserva un ruolo essenziale. Ma accanto a questa vocazione si potrebbe lavorare per individuare vigneti, annate e interpretazioni capaci di affrontare il tempo, dando loro visibilità e costruendo una cultura del consumo meno legata alla sola immediatezza.

Le bottiglie incontrate a Collio Evolution suggeriscono che questa strada meriti di essere esplorata con maggiore convinzione. Perché il tempo, quando incontra un vino capace di sostenerlo, non è soltanto una prova di resistenza: diventa uno strumento per leggere il territorio e misurare la qualità del lavoro svolto in vigna e in cantina. Il Pinot Grigio del Collio può essere un bianco da bere con immediatezza, ma anche un vino da attendere, capace di confrontarsi con il tempo e di raccontare sfumature che soltanto l’evoluzione può portare alla luce.

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