di ROBERTO GIULIANI

Boca 2016 Poderi Garona: questo è un rosso che richiede non solo tempo, ma il coraggio del produttore di attendere con il vino in cantina. Attesa che poi, però, ripaga.

Chiariamo subito che il Boca non è un vino qualsiasi, i terreni dove albergano le viti sono ricchi di minerali, in molti casi si vede netta la presenza del porfido. Questo significa acidità elevate e tannini potenti (il Nebbiolo è in prevalenza, con una quota del 20% di Vespolina e Uva rara per la restante parte), ci vuole molto tempo perché il vino trovi il suo equilibrio, quindi non dovete stupirvi se l’annata in commercio è la 2016, in azienda si è sempre cercato di proporre i vini nel momento migliore per poter essere apprezzati, una scelta maturata dopo ripetuti assaggi anno dopo anno. In un mondo frenetico come quello attuale, in cui sembra non ci sia spazio per l’attesa, Poderi Garona dimostra di avere un grande coraggio, il rischio di perdere fette di mercato solo perché si esce anni dopo gli altri è una realtà, ma utilizzare delle scorciatoie in cantina non è un’opzione considerata, meglio una sana evoluzione per raggiungere l’equilibrio in modo naturale.

Il Boca 2016 è rimasto in botti di rovere da 25 ettolitri per 36 mesi, dopodiché tutto affinamento in bottiglia, fino a quest’anno.

Versato nel calice si dissolve qualsiasi dubbio, avevano ragione il compianto Renzo Duella e sua moglie Silvia, mi trovo davanti un Boca in perfetta armonia. Colore granata caldo, bouquet complesso ed elegante: fiori macerati, prugna matura, tabacco, cuoio, liquirizia, grafite, sfumature di tartufo e spezie orientali.

Bocca sontuosa, articolata, con un’acidità viva ma perfettamente integrata, corpo pieno ma non sovraccarico, tannino dalla trama setosa, quasi vellutata, sapidità che ci ricorda la presenza dei minerali nel suolo, ottima persistenza. Un vino completo, che con il passare dei minuti ringiovanisce in modo evidente, tirando fuori anche la ciliegia e il ribes, soprattutto al gusto, segno evidente che gli anni per questo Boca sono tutt’altro che un limite.

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