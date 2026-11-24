Ci ha lasciato Francesca Pinochi, una collega con la quale ho condiviso molta strada e molti progetti, tante risate e qualche litigio. Fa parte della vita. L’abbraccio per l’ultima volta.

Possono esserci milioni di ragioni per incontrarsi, conoscersi, fraternizzare, allearsi, collaborare, litigare. Noi le abbiamo sperimentate tutte. E mi dispiace che non abbiamo mai trovato l’occasione per chiarirli del tutto certi dissapori che non erano in realtà vere divergenze, ma modi diversi di vedere le stesse cose, di stare dalla stessa parte.

Difficile, ora, non ricordare la festa del tuo 40° compleanno e il grande entusiasmo, che fu pure una battaglia (ma non certo tra noi, anzi…), con cui nel 2011 affrontammo l’idea di fondare l’associazione dei giornalisti enogastroetc toscani. Un’avventura che ebbe successo e che ci ha visto tanti anni fianco a fianco, quando – un po’ sul serio e un po’ per celia – ti chiamavano l’assessore, o “il ministro“, o Maria Elena (alludendo a una politica allora sulla cresta dell’onda), o la zarina. Difficile dimenticare le prese in giro sulla tua capacità di riconoscere nel vino il sentore di fico d’India e le infinite discussioni sulla professione, la deontologia, per non dire delle tue ossessioni per i comunicati stampa da fare nei momenti più impensabili.

Vedi, adesso che ho appena saputo che non sei più tra noi, un evento purtroppo temuto da tempo ma reso sempre opaco dalla punta di speranza indotta dal tuo non esserti mai fermata, praticamente fino a qualche settimana fa, sull’angoscia prevalgono i racconti belli, i momenti divertenti, i tanti aneddoti che riempiono le mente di chi ha avuto molto da condividere, i flashback migliori.

Non c’è molto da aggiungere, cara Francesca. Chi, come me, ti ha conosciuto bene, sa anche degli spigoli, delle ombre, di qualche rammarico che ti portavi dietro, come è normale. Avevi il tuo caratterino, sintomo di personalità. Non lo nascondevi. Rammento ancora il nostro primo incontro, quando mi davi del lei, davanti all’ingresso di quel caffè fiorentino. Tu temendo di mancarmi di rispetto, io pensando per la differenza d’età. Debolezze.

Sono perto, però, che se l’aldilà avrà “il sentore di fico d’India”, tu lo riconoscerai prima di entrare.

Baci, S.