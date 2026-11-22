Evidentemente qualcuno, influenzato dai telecronisti-imbonitori, ha trovato divertente l’americanata multicolore appena terminata del luna park di Las Vegas. Una farsa noiosissima di sorpassi tanto finti quanto inutili ottenuti smanettando su batterie e mappature. Le riprese dall’abitacolo ricordavano le scene finali di 2001 Odissea nello spazio. Quella dall’elicottero i contesti distopico di Bladerunner. Dalla finzione cinematografica a quella motoristica, in attesa di quella tennistica. Ha ragione Panatta: una mascherata trasversale. Spettacolo forse, Sport no.