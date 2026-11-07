Mi fermo all’Esselunga del Galluzzo, alle porte di Firenze. Al banco del pane compro due etti (due etti) di schiacciata e chiedo all’addetta la cortesia di tagliarmela in tre o quattro (tre o quattro) pezzi. La tizia mi guarda con un sorriso tirato e, con mio sbalordito stupore, mi fa: “Non sarei tenuta”.

Ci metto alcuni secondi a capire: in che senso non sarebbe tenuta? Che sforzo o supplemento di prestazione lavorativa le costa l’atto normalissimo di tagliare col coltello in qualche pezzo un trancio di schiacciata? Nelle more, mentre la guardo ancora perplesso, lei, con un sospiro di accondiscendenza, mi fa la grazia di eseguire il taglio richiesto.

Dico: “Le devo qualcosa?”.

Lei: “Solo grazie”.

Se avessi chiesto di farne dieci, di pezzi, probabilmente mi sparava.

Portatrice sana di mansionario of my bollocks o che?

Poi si lamentano se i clienti li mandano a quel paese.