Con voluto ritardo intervengo con la frase liberatoria che mi tenevo nel gozzo dall’altro ieri. Lo faccio oggi perchè, purtroppo, i cascami della ridicola pseudofesta ameregana hanno allungato i loro tentacoli pure sul 1 novembre, ad esempio appestando una parte dei (già fin troppo chiassosi) festeggiamenti per il titolo mondiale piloti vinto da Andrea Kimi Antonelli, con un’orgia di dementi autodipinti anche oltre la soglia degli anni 6, la massima tollerabile (nb: tollerabile nei bambini plagiati, non nei loro genitori, responsabili di non averli tenuti lontani dal mefitico plagio).
Peccato che adesso ricominci la tiritera sul Natale, peraltro commercialmente inaugurata già ai primi di settembre.