Siamo ormai assuefatti alla presenza dei dehor – altrimenti detti baracchini da mangificio – sulle pubbliche vie. Dehor che, con la scusa del distanziamento covid, negli ultimi anni hanno di fatto consentito ai pubblici esercizi di raddoppiare i coperti e, si suppone, il fatturato. Al netto dell’inspiegabile motivazione che spinge un gonzo in gita a trarre piacere dal respirare gas di scarico a mezzo metro dalle auto e dal consumare una pizza di plastica al gusto di polveri sottili e sempre al netto del comprensibile desiderio di guadagno del titolare del locale, rimane un mistero: come è possibile che le norme vigenti consentano ai medesimi titolari dei dehor di ammorbare il vicinato anche con musiche afrocubane tenute a tutto volume? I vicini sono tutti contenti? Tale cacofonia a ogni ora del giorno e della notte è tollerabile? Ai miei tempi, dal primo piano sarebbe piovuto un catino di acqua diaccia che avrebbe scacciato gli avventori, inzuppato il buttadentro cretino che ancheggia al ritmo di rumba e fulminato irrimediabilmente il malefico impianto audio.

Ma io, si sa, sono di un’altra generazione.