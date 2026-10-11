Oggi ricorre (forse) il mio giubileo radiofonico, ossia il giorno in cui, esattamente mezzo secolo fa, andavo on air per la prima volta. Il microfono si rivelò ora una clava e ora una maschera. Nulla era come adesso, se fosse migliore o peggiore non so.

Se sia colpa della memoria che falla o della nostalgia che è – ovviamente – canaglia, non lo so dire. So solo che nella mia testa rimbalzano un numero, l’undici, e due mesi, maggio e ottobre. Francamente, per ragioni di abbigliamento e del po’ che ne ricordo, sono più propenso per maggio. Ma non posso escludere che fosse ottobre.

Comunque l’11 maggio o l’11 ottobre del 1976, ossia cinquant’anni tondi fa, facevo il mio esordio in uno studio radiofonico. Tempi eroci, come si direbbe. Primordiali, anzi. In tutti i sensi: di regole, di consapevolezza, di prospettive. Le “radio libere“, come allora si chiamavano, più che una novità erano un baratro, una voragine, uno sconfinato ed accogliente ventre ove tuffarsi senza sapere come se ne sarebbe usciti, o fin dove avremmo potuto nuotare. O dove forse saremmo annegati. Ma aveva il sapore di un annegare dolce e dava il brivido un po’ dell’inedito e un po’ del proibito.

Quel pomeriggio in realtà non ero ancora un conduttore, come ancora una volta si direbbe oggi, o un disc jockey, come si diceva allora e come io avrei comunque rifiutato di essere definito, essendo i dj quelli che mettevano i dischi in discoteca (orrore!), ossia i locali dove non avevo mai e mai in futuro ho messo piede, vittima orgogliosa di uno snobismo tenacissimo e di una viscerale avversione verso la danza in ogni sua declinazione.

Misi invece piede alla RAF, Radio Alternativa Fiorentina, in un bel palazzo nel centro della città, come ospite. Mi invitarono i compagni di scuola, già titolari da qualche mese di uno spazio musicale “rock” ma rimasti presto, dopo poche settimane, a corto di dischi da trasmettere. Pensarono quindi a me, che di dischi ne avevo una quindicina. Il che mi faceva apparire ai loro occhi possessore di una raccolta sconfinata.

Ricordo nitidamente quel pomeriggio, con la luce che ancora filtrava dalle grandi finestre al terzo piano, lo stanzone ingombro di mixer e consolle, video muti e fuori controllo da cui ronzava rumore rosa, attrezzature, cavi ovunque, enormi rastrelliere piene di inascoltabili lp discotecari e l’immancabile moquette dalle tinte improbabili. Nessuna traccia di scatole per uova fonoassorbenti, invece, com’era d’uso altrove. Soffitti troppo alti, probabilmente.

Partimmo, rammento, con qualcosa dei Gentle Giant, a proposito dei quali risposi dottamente alle domande degli amici, che per la mia molto presunta competenza mi fecero oggetto, bontà loro, di blandizie ed elogi d’ogni sorta.

Il passaggio da una parte all’altra del microfono fu rapido però. Qualche mese al massimo, con un programma tutto mio e dell’inseparabile compagno di merende discografiche LB.

L’atmosfera non era propriamente ovattata. Diciamo anzi che regnava un’anarchia permanente e a tratti demenziale, in alternanza di caciara e di compunte espressioni di fede: l’emittente era di proprietà della curia e la programmazione andava dai rosari (piamente registrati nella stanzetta accanto, dalla quale si transitava non di rado turpiloquiando per raggiungere lo studio) all’attualità, dai sermoni al rock and roll, passando per le immancabili dediche. Dediche del tutto fantasiose, giacchè l’unica linea telefonica, all’epoca il solo mezzo di comunicazione con l’esterno oltre ai berci dei presenti negli uffici, era occupata per giorni interi dal sedentario direttore, RP, uomo in chiaro odore di sacrestia, intento in conversazioni sul contenuto delle quali, nonostante i copiosi origliamenti, ci si è interrogati, senza successo, per anni.

Ma era tutto magico. E le ragioni erano squisitamente anagrafiche.

La cosa più magica di tutte, quella che mi suscitò uno stupore estatico ed euforico al tempo stesso, fu tuttavia la scoperta del potere magnetico del microfono. Quell’aggeggio nero, snodato, foderato di gommapiuma e tenuto in piedi da un pesantissimo piedistallo si rivelo presto una sorta di via a senso unico, dove puoi lanciarti a tutta velocità senza rischiare frontali. Una cortina insuperabile e osmotica, attraverso la quale potevi far filtrare tutto quello che volevi ma senza subire pericolosi rinculi, o riverberi, o risacche che potessero travolgerti. E soprattutto era una maschera che, facendo passare i tuoi soliloqui, nascondeva il tuo viso, attenuava i freni inibitori, schermava, o meglio strappava via buona parte della tua timidezza e – perfino – ti conferiva l’aura minima necessaria ad alimentare il mistero di una voce e di un nome senza volto. Grazie al microfono, potevi esporti senza essere visto.

Eravamo tutti di una ingenuità disarmante. O forse no, forse eravamo solo una perfetta espressione dell’ingenuità dei tempi e non della nostra ingenuità individuale.

Anche perchè non erano tempi semplici. Non lo era la nostra dimensione di adolescenti, non lo erano quegli anni che mai smetterò, rubando l’espressione a una magnifica intuizione di Jonathan Coe, di definire “completamente marroni“. Noi eravamo tutti Ben e guardavamo ai Malcom più grandi, senza capire che, come a Malcom, avrebbe potuto succedere, per forza o per amore, qualcosa di spiacevole. Parrà infatti strano, ma allora non era popolare essere “la radio della curia” negli anni ’70. Senza saperlo, nel nostro pacato conformismo un po’ borghese e un po’ infantile, in un certo senso alternativi lo eravamo davvero rispetto a un pensiero corrente, politicocentrico, schierato. E poco c’entrava essere osservanti o meno (io non lo ero affatto), ma in quei giorni manichei finire sotto il mirino, nel mucchio dei nemici, non era del tutto impossibile. E infatti qualche minaccia ci fu pure. Magari più d’una. Ma che ci fregava, a noi? Eravamo young, restless and bored e in testa avevamo solo una musica che ancora nessuno chiamava prog.

Dunque – forse – mezzo secolo fa tondo tondo facevo il mio esordio on air. Non avevo idea delle conseguenze che tutto quello avrebbe avuto nella mia vita a venire. Ma è consolante sapere che, viceversa, chi ci è passato comprenderà alla perfezione quello che sto cercando di dire.

PHOTOCREDITS: Foto Torrini Firenze