…quando un amico, coetaneo e collega, muore in un incidente vicino a casa? Si dà la colpa al destino? Si impreca contro la fatalità, si evocano i misteri della vita e della morte? Si cercano i responsabili o i colpevoli? Non lo so. Abitualmente ripercorro le cose vissute insieme, che arrivati a una certa età sono per forza tante, direi troppe. Le tante volte che ci siamo incontrati, i saluti a volte calorosi e a volte fugaci, come sempre quando si ha fretta (e noi ne abbiamo sempre), le banalità quotidiane che di colpo diventano preziosi appigli, un certo smarrimento, i soliti interrogativi.

Il mio saluto a Gianluca Moggi, appena scomparso a Firenze, si consuma così, guardando il vuoto.