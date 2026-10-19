Con il progetto “300%” l’azienda poliziana prova a fare del vitigno l’interlocutore unico di fattori intercambiabili come tempo, luogo e annata attraverso tre vini diversi. Ecco com’è andata.

Come si chiama quel giochino di abilità in cui, su una griglia di nove caselle, con carta e penna bisogna mettere velocemente in fila, alternandosi ed incrociando i segni, una serie di croci o di cerchietti prima dell’avversario? Filetto, forse? E quello in cui bisogna incastrare in uno spazio ristretto cubetti e bastoncini che calano velocemente dall’alto si chiama Tetris?

Ecco: se è così, la degustazione incrociata proposta da Avignonesi nella storica sede della Capezzine somigliava molto a una sorta di filetto o a tetris enoico: sei campioni in tutto, di quattro annate e di tre tipologie diverse (il Nobile Poggetto di Sopra 2016 e 2022, il Nobile “Late release” 2013 e 2016 e l’Igt Toscana “Grandi Annate” 2016 e 2021, tutti Sangiovese in purezza), che però si potevano – e secondo me si dovevano – assaggiare non solo a coppie, tipo per tipo, ma divertendosi ad incrociare o ad allineare tra loro vini, suoli e millesimi, come in un mosaico. Operazione giustamente battezzata, alludendo al vitigno, “300% Sangiovese”. Lo stesso nome del box, in edizione limitata, messo in commercio dalla cantina poliziana per presentare quelli che secondo Avignonesi sono appunto “tre modi di leggere la stessa ricerca sul Sangiovese e sul territorio di Montepulciano”.

Slogan: “Annata, Tempo e Luogo”.

E’ il punto di arrivo, spiegano, di una sperimentazione cominciata nel lontano 2010 quando l’azienda, fondata negli anni Settanta con la famiglia Falvo e oggi guidata da Virginie Saverys con i figli Eline e Basile Aloy, “ha iniziato a osservare il Sangiovese vigneto per vigneto, studiando la relazione tra suolo, annata e comportamento del vitigno nei diversi contesti del territorio. Ogni anno, oltre 100 ettari di Sangiovese vengono raccolti e vinificati separatamente in più di 60 lotti distinti: un processo di frammentazione e selezione che permette di cogliere il momento di equilibrio più preciso delle uve e, allo stesso tempo, di comprendere sempre più a fondo le differenti espressioni del territorio”, dice l’amministratore Matteo Giustiniani.

Una frammentazione naturale e volontaria che trova ricomposizione nella filosofia aziendale, basata da un lato sull’agricoltura biodinamica e dall’altro su una forte ricerca identitaria non solo nei vini in sé (il che sarebbe implicito), ma anche in un rapporto diretto tra il territorio e l’azienda stessa, intesa come insieme di persone, luoghi, relazioni e frequentazioni. A cominciare, ad esempio, dalla scelta di ricorrere il più possibile a dipendenti con residenza in loco (“siamo contrari alla desertificazione delle comunità”) anziché alle squadre di prestatori di servizi e di non comprare uva da produttori terzi. Un orientamento non così scontato in una tenuta di 177 ettari e da 500mila bottiglie all’anno.

Naturalmente si può credere o meno che tutto ciò si esprima davvero, o meglio si traduca in risultati enologici tangibili. E per fugare il dubbio che potesse trattarsi più di storytelling che di sostanza ci siamo tuffati negli assaggi. I quali, di solito, non ingannano.

Erano organizzati a coppie: due Grandi Annate IGT Toscana intesi come espressione dell’annata del Sangiovese, quindi un vino che non nasce da un singolo vigneto, ma da una selezione (“la classificazione come IGT Toscana permette di interpretare liberamente il millesimo”, dice Giustiniani), due Late Release Vino Nobile di Montepulciano come espressione del tempo e leva di evoluzione (“non è una nuova interpretazione del Vino Nobile, è lo stesso vino di quello messo normalmente in commercio, ma custodito da noi in affinamento: l’assemblaggio di cinque Pievi del territorio – Valiano, Badia, Valardegna, Sant’Ilario e Sant’Albino – caratterizzate da differenti matrici geologiche”) e due Poggetto di Sopra Vino Nobile di Montepulciano a rappresentare il luogo, ossia il singolo vigneto (“un cru su cui lavoriamo da anni per comprenderne a fondo i suoli e vuol essere l’espressione di un luogo preciso e della sua relazione con il resto del territorio”).

L’impressione finale è quella di vini connotati da un lato da una marcata coerenza stilistica evolutasi negli anni, dall’altro di vini legati fra di loro da un impalpabile fil rouge, capace di dare logica e continuità non solo agli elementi strettamente organolettici, ma un’identità unitaria (mi verrebbe da scrivere olistica) che è anche l’esplicito messaggio espresso – pure in termini di marketing, sia chiaro – dall’azienda stessa.

Ecco il dettaglio:

Poggetto di Sopra, Vino Nobile di Montepulciano

Cru ubicato nella Pieve di Sant’ilario, la prima annata prodotta è stata la 2015 su suoli sabbiosi e argillosi ricchi di limo divisi in quindici lotti, dai quali di volta in volta viene scelto il Sangiovese più rappresentativo dell’annata.

2016: l’andamento climatico fu critico fino alla fine di agosto, quando il vento asciugò le vigne restituendo una grande vendemmia. Il vino, all’epoca maturato prevalentemente in legni piccoli, ha un tono rubino-granato piuttosto scuro. Al naso il legno è ben assorbito ma ancora leggermente percepibile, il bouquet è denso con note fruttate dolci e mature. Il sorso è importante, di stile antico, severo e classico, con un gran corpo che tende a penalizzare un po’ la lunghezza e la finezza al palato.

2022: è considerata l’annata più calda di quelle finora uscite in commercio. Il 10% dell’uva è stata utilizzata a grappolo intero per dare al vino più nerbo e fragranza. Affinamento in legno grande. Di colore tipicamente medio-granato tendente allo scarico, al naso presenta un timbro pulito e fragrante, un frutto pieno e marcato, con un’eleganza avvolgente. In bocca è asciutto, lungo, con buona acidità e la freschezza di un prodotto molto contemporaneo.

Late Release, Vino Nobile di Montepulciano

E’ un progetto nato nel 2012, che assorbe circa il 10% della produzione: il vino viene tenuto nelle cantine aziendali a 15° per essere immesso sul mercato volutamente in ritardo rispetto all’uscita canonica, allo scopo dare “a chi non ha una cantina, o non fa invecchiare il vino, o ha già finito quello di una certa annata” un prodotto perfettamente conservato risalente fino a 10 anni prima. I Late Release, a tiratura limitata, beneficiano di un’etichetta e di un packaging ad hoc che cambia ad ogni millesimo. La prima annata commercializzata è stata la 2013.

2013: l’unghia aranciata e calda tradisce l’età non più verde, ma al naso la balsamicità e la residua freschezza restituiscono un bouquet elegante ed intenso, su cui le note terziarie si affacciano appena. Il bocca è un vino di grande classicità e coerenza al tipo, sobrio, dal finale piacevolmente amarognolo.

2016: di colore rubino brillante e perfettamente integro, denuncia all’olfatto la piena maturità e risulta asciutto, preciso e di un bella finezza che ritorna al palato con un vino arioso, ampio, elegantissimo e lungo, capace di restare in equilibrio tra verve e sobrietà. Veramente un gran sorso.

Grandi Annate IGT Toscana

E’ il Sangiovese 100% fatto solo nelle grandi annate. Ex tipologia Riserva, cambia pelle nel 2021 dopo una lunga fase di ricerca e di ripensamento. Oggi è fatto solo in botte, con fermentazione in tonneaux aperti.

2021: è l’ultima annata imbottigliata, di un bel colore rubino pieno e brillante. Al naso presenta subito sentori di violetta che poi si evolvono in una ricca ed elegante screziatura di frutta sotto spirito, con qualche vaga nota di pasticceria e un nerbo varietale fitto ed elegante. La fitta tessitura si ripete al palato, con tannini importanti ma bilanciati e una freschezza gradevole e asciutta, molto moderna.

2016. Fatto ancora il legni piccoli, è di un rubino/granato scuro e profondo. Il bouquet è ematico, penetrante, con accenni di carne cruda e di cuoio, ma mantiene un buon equilibrio. In bocca replica la dimensione importante, con una sontuosità esplicita che fortunatamente è compensata dall’eleganza e dalla pulizia del sorso.